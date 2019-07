Profil/ Kush është Boris Johnson, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar

Në një moment të paqëndrueshëm dhe të pasigurt për politikën Britanike, ekonominë dhe se çfarë pozicioni do të ketë vendi në arenën globale, Partia Konservatore zgjodhi një lider i cili njihet për refuzimin të pothuajse çfarëdo lloj norme.

Boris Johnson, u shpall fitues në garën për kreun e Partisë Konservatore me 66% të votave, çka do të thotë se ai tashmë do të jetë kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar.

Politikani i njohur për flokët biond dhe karakterin anti-konformist erdhi në krye të Downing Street, pas dy viteve si Sekretar i Jashtëm të cilat shërbyen si një ringjallje e karrierës së tij politike, pas humbjes që pësoi në 2016 pikërisht për pozicionin që fitoi sot. Përpara kësaj dy mandatet në postin e kryebashkiakut të Londrës, i pari (dhe i vetmi) Konservator që fitonte këtë pozicion në kryeqytetin e majtë Britanik, si edhe karriera në Parlament dhe gazetari përpara saj kontribuuan në për ta sjellë atë në ditën e sotme.

Ai shpesh herë ka dalë kundër lidershipit të partisë së tij dhe çdo herë është fuqizuar akoma më shumë. Një politikan që nuk ka pranuar “prangat” të cilat kufizojnë sjelljen kur je në pozicione të tilla. Personaliteti i tij i dha njëfarë autonomie në një parti e cila u mbështet tek ai për të mos u shpërbërë si rezultat i një politike, Brexit, të cilën vetë Johnson e formësoi dhe bëri realitet.

Alexander Boris de Pfaffel Johnson lindi më 19 Qershor 1964 në New York dhe në familjen e tij ende njihet si Al. Në 14 vitet e para të jetës ai u zhvendos 32 herë përgjatë dy kontinenteve ndërsa babai i tij ndiqte një karrierë të gjerë në disa fusha të jetës. Megjithatë ajo që do të ishte sprova më e madhe për Al, madje më e madhe se bashkia e Londrës ose kreu i Konservatorëve, ishte momenti kur mamaja e tij duhet të largohej nga familja në Bruksel, për tu zhvendosur në një spital psikiatrik në Britani.

Boris studioi klasikët në Oksford përpara se të niste një karrierë tepër të suksesshme, por edhe kontroverse, në gazetari. Si fillim ai e nisi tek prestigjiozja The Times por më pas u pushua dhe u zhvendos tek rivalët e tyre The Daily Telegraph. Aty u bë gazetari i preferuar i Margaret Thatcher si korrespondenti kryesor i gazetës në Bruksel, nga ku ndihmonte Partinë Konservatore me informacione dhe histori shpesh herë të dyshimta për burokratët e BE që përpiqeshin të ndikonin në sovranitetin e Britanisë.

Pas kësaj ai u bë kryeredaktor i The Spectator, gazeta kryesore e konservatorëve në Britani. Këtë pozicion ai e mbajti edhe pasi u zgjodh anëtar i Parlamentit, duke u bërë kështu një personazh shumë i njohur dhe i komentuar në media, kryesisht për performancat e tij të famshme në spektaklin satirik të BBC, Have I Got News for You.

Johnson-it iu dha një punë ministrore në hije nga kreu i partisë Michael Howard. Por ai u shkarkua pasi gënjeu për një lidhje me kolegun e tij në TheSpectator Petronella Wyatt. Por prapë arriti të fitonte dy herë garën në bashkinë e Londrës dhe pastaj drejtoi fushatën e Brexit kundër mikut të tij të vjetër David Cameron.

Boris Johnson ishte figura qendrore që shkaktoi dorëheqjen e Thersa May dhe më në fund kjo i dha shansin “e artë” për të arritur atë që miqtë dhe familja e tij e quajnë “ëndërr që kur ishte në gjimnaz”.

Pavarësisht dekadave në sytë e publikut si një nga disa figurat politike britanike më të njohura ndërkombëtarisht, Boris Johnson është ende shumë më i njohur se sa i kuptuar nga pjesa më e madhe e njerëzve.

Prej tij tashmë pritet shumë, duke filluar që nga menaxhimi i Brexit, një politikë të cilën ai vetë e ngriti në piedestal dhe që padyshim do të ketë efekte që do ta ndryshojnë përgjithmonë historinë e Europës. /Opinion.al