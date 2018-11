Problem me Facebook Messenger, ja çfarë është duke ndodhur sot

Përdoruesit e Facebook kanë vënë re një gabim të çuditshëm ku mesazhet e vjetra janë rishfaqur.

Kompania konfirmoi se sistemi ishte në të vërtetë trajtimin e mesazheve të vjetra si të reja për shkak të një defekti në sistem, transmeton lajmi.net.Megjithatë, gjatë natës nga e hëna deri të martën, Facebook kishte zgjifhur problemin.

Shumë përdorues kanë shprehur pakënaqësinë e tyre se ky gabim i përkujton atyre bisedat e vjetra që ata do të kishin harruar më parë. Sepse mesazhi e ruan të gjithë bisedën me një përdorues tjetër për vite me rradhë, përveç nëse kjo është fshirë aktivisht, përcjell lajmi.net.

Një problem i ngjashëm kishte ndodhur tashmë në 2015 , kur algoritmi i Facebook nuk ishte në gjendje të bënte dallimin midis kujtimeve të mira dhe të këqija si pjesë e funksionit të ditës së sotme. Kështu, disa përdorues nuk u kujtojnë pushimet dhe festat e tyre, por për shembull vdekjet e miqve dhe të afërmve