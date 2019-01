Presidenti Thaçi bisedon me komandantin e KFOR-it për sigurinë në vend

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka pritur në një takim komandantin e KFOR-it, Lorenzo D’Addario. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, sot është takuar me komandantin e KFOR-it, Lorenzo D’Addario, shkruan lajmi.net.Përmes një njoftimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, Thaçi ka bërë të ditur se me D’Addario ka biseduar për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë. Presidenti Thaçi thotë se e ka falënderuar komandantin D’Addario për përkushtimin e treguar të KFOR-it për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vendin tonë.Njoftimi i plotë i presidentit Thaçi pa ndërhyrje:Sapo zhvillova një takim me komandantin e KFOR-it, Lorenzo D’Addario, me të cilin bisedova për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë.Komandantin D’Addario e falënderova për përkushtimin e treguar të KFOR-it për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vendin tonë.Jemi përjetësisht mirënjohës për kontributin e çdo ushtari që shërben në Kosovë.