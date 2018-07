Presidenti meksikan ul pagën e tij për 60 për qind

“Ajo që dëshirojmë është që buxheti të prek çdonjërin”, u tha ai gazetarëve ditë më parë, raporton AP.

Duke e prezantuar një letër me disa shifra në të, Lopez Obrador tha se do të marrë pagë 108,000 pezos në muaj, që është rreth 5,707 dollarë, dhe se asnjë zyrtar publik nuk do të jetë në gjendje të fitojë më shumë se presidenti gjatë mandatit të tij gjashtë vjeçar. Mësohet se presidenti aktual i Meksikës, Enrique Peña Nieto, fiton 270,000 pezos në muaj, transmeton Koha.net.