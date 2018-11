Premtoi liberalizim brenda disa muajsh, tash Haradinaj thotë se ka ende punë

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, po konsideron se Kosova ka ende shumë punë deri në liberalizimin e vizave.

Sipas tij, Kosova po lobon shumë dhe se fokusi është në futjen e kësaj pike në agjendën e Bashkimit Evropian, gjegjësisht në Këshillin e Ministrave.

“Marrja e vendimit është edhe më zor. Do të punojmë intenzivisht me ministra të ndryshëm të brendshëm të shumë vendeve, me kryeministra. Është një proces dhe kohë e shkurtë por edhe shumë punë na pret’, tha Haradinaj për televizionin publik.

Haradinaj në Austri ka zhvilluar takim me kancelarin Sebastian Kurz, të cilit thotë t’ia ketë shpjeguar rëndësinë e liberalizimit të vizave për kosovarët.

“Vendimi mund të merret menjëherë tash, mund të diskutohet dhe të merret në një etapë tjetër mirëpo prapë e kemi kaluar edhe një etapë. Pra hyrja në agjendë nuk është zhvillim i vogël dhe shpresoj që do të realizohet ashtu si u diskutua dhe u tha se do të ndodh’, shtoi kryeministri.