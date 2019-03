Pranohet shtyrja e Brexit, shansi i fundit për Theresa May

Pas një seance prej 12 orësh parlamenti britanik vendosi që të pranojë shtyrjen e largimit nga BE-ja në fund të Prillit.

Theresa May kishte kërkuar nga deputetet britanikë që të mos largohet Britania e Madhe nga Bashkimi Europian pasi ende nuk ka një plan të saktë largimi.

Në parlament u paraqitën 8 plane për largimin nga BE-ja por të gjitha u refuzuan pas një seance që zgjati plot 12 orë.

Kjo ishte dhe arsyeja që parlamenti zgjodhi ti japë kryeministres britanike kohë që të krijojë një plan të ri për largimin nga BE.

Sipas BBC kjo është shpresa e fundit për May pasi ekonomia britanike pëson rënie çdo dite dhe trazirat sjellin largimin e investitorëve. Nëse May nuk paraqet një plan të ri me shumë mundësi do ketë një referendum të ri sipas BBC.