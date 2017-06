Një aeroplan i përfshirë në ekipin e zjarrëfikësve u rrëzua teksa po luftonte me flakët e ashpra, njoftojnë mediat vendase.

Stacionet televizive SIC dhe TVI thanë se avioni i “Canadair” u rrëzua pranë rajonit Pedrogao Grande, rajon i cili ishte qendër e zjarrit më të madh në historinë e vendit, ku mbetën të vrarë rreth 80 persona.

Zjarrfikësit po luftojnë me zjarrin e madh, i cili me sa duket nuk do të jetë nën kontroll as gjatë 24 orëve të ardhshme. /MESAZHI/