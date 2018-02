Portali “Insajderi” ua mat impulsin lexuesve me Elvis Naçin! (Foto)

Një nga portalet kosovare ka provuar që të “mas impulsin” e ndjekësve të tij duke provokuar me fyerjen e imamit nga Tirana, Elvis Naçi, duke e quajtur atë “Hoxha që i ofendoi gratë duke i bërë objekt seksi”. Por kjo matje me sa duket do ti kushtoj jo pak mediumit që u bë i famshëm falë publikimeve të aferës “Pronto”.

Me qindra komentues kanë shprehur mospajtim dhe frustrim lidhur me “lajmin” e postuar në Insajderi, duke thënë se kjo është hera e fundit që ata marrin lajme nga ky medium.

Opsioni “unfollow” është përmendur shpesh nga komentuesit, reagimet e të cilëve janë shprehur në favor të imamit.

Është shumë e qartë se ky “pickim” është bërë me qëllim të ngjalljes së interesimit për postime (efekti reach), pasi portalet të cilat varen nga klikimet në Facebook kohëve të fundit po përjetojnë rënie rapide për shkak të ndyshimit të politikave të reklamimit nga ana e Facebook. /MESAZHI/