Porsche sjell Macan S pa dizel

Porsche gjerman ka prezantuar versionin sportiv të Macan të ri-dizajnuar, pa motor dizel në ofertë.

Macan S vjen me një turbombushës V6 me 3.0 litra me 354 kuaj fuqi. Ai përshpejton nga 0-100 km/h për 5.1 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 254 km/h, transmeton KosovaPress.

Porsche më i vogël dhe më i lirë SUV është ndërtuar në të njëjtën platformë si Audi Q5, nga e cila është më e gjatë dhe më e gjerë.

Megjithëse Porsche nuk preferoi kurrë dizelin, tre modele të mëdha Macan, Cayenne dhe Panamera tradicionalisht kishin këtë lloj të motorit.

Për shkak të rregullave të zgjeruara mjedisore, Porsche lëshoi së pari versionin 3.0 V6 nga versionet e mëparshme të Cayenne dhe Macan.

Pasi dizeli nuk u prezantua as në versionin e ri-dizajnuar të Macan, dhe as tani në Mac S, ne mund të fillojmë të mësohemi me Porsche pa dizel.