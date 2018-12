Policia u bën apel mërgimtarëve: Mos i ekspozoni gjërat me vlerë, mund të bini pre e vjedhjeve

Policia e Kosovës përmes një komunikate për media, u ka bërë thirrje mërgimtarëve të cilët vijnë për t’i kaluar pushimet në Kosovë që të kenë kujdes në vozitje.

Apel Policia e Kosovës mërgimtarëve u ka bërë edhe që mos t’i ekspozojnë gjërat mee vlerë, sepse mund të bien viktima të dëmtimit dhe vjedhjes nga veturat e tyre, shkruan lajmi.net.

Më poshtë komunikatë e policisë:

Me qellim te vetedijesimit te qytetareve per te ruajtur jeten dhe pronen e tyre ju lutemi te publikoni apelin e Drejtorise Rajonale te Policise Gjilan qe ne kete kohe te dimrit vozitesit ti kushtojne vemendje kushteve atmosferike dhe gjendjes se rrugeve me qellim te shmangies se aksidenteve ne trafik ku po rrezikohet jeta dhe prona e tyre.

Po ashtu ne kohen kur shume bashkeatdhetare me vetura private vijne per festa te fundvitit,kerkojme nga ta qe gjate kohes kur shkojne per shoping neper qendrat e medha tregtare,te kene kujdes qe veturat e tyre ti mbyllin,sendet me vlere te mos i ekspozojne si telefonat celulare,qanta,rroba te shtenjta dhe gjera tjera me vlere sepse mund te bien viktima te demtimit dhe vjedhjes nga vetuart e tyre.

Policia e Kosoves do te shtoje prezencen e saje ne afersi te parkingjeve te qendrave tregtare me qellim te parandalimit te vjedhjeve nga veturat, por kujdesi i shtuar i vozitesve do ta lehtesoje punen e policise dhe do te kontribuoje ne parandalimin e synimeve te elementeve kriminale qe atakojne pronen e tyre.

Me miresjellje ju lusim qe ta publokoni fletepalosjen tone te cilen e kemi shperndare per bashkeatdhetaret tane gjate sezones verore. /