Policia heq 135 patenta: Aksidentet, pasojë e shpejtësisë dhe çmendurisë

Disa aksidente tragjike me pasojë vdekjen janë regjistruar kohët e fundit në aksin Tiranë-Elbasan dhe anasjelltas.

Për shkak të numrit të lartë të personave që kanë humbur jetën në pak muaj, Policia ka shtuar kontrollet në këtë aks, duke penalizuar shoferët që tejkalojnë shpejtësinë e lejuar.

Gjatë javës që po mbyllet janë regjistruar raste të mjeteve që lëvizin me 158 deri në 173 km/h, e për këtë arsye janë pezulluar 135 patenta.

Lidhur me numrin e lartë të aksidenteve, Policia thotë shkak është shpejtësia dhe çmenduria në rrugë.

“Vajza dhe djem, etja për shpejtësi duhet limituar në raport me dispozitat ligjore, shkelja e të cilave, veç rrezikut permanent për ju dhe të tjerët, do ju penalizojë duke ju lënë pa leje drejtimi për një kohë të gjatë, pasi policia, do jetë aty, për të parandaluar aksidentet rrugore që vijnë si pasojë e shpejtësisë dhe çmendurisë në rrugë”, thuhet ndër të tjera në reagimin e Policisë së Shtetit.

Reagimi i plotë

Vijojmë kontrollin me Policinë Rrugore të Tiranës në rrugën Tiranë-Elbasan dhe anasjelltas, në segmentin ku evidentohet shpejtësi e lartë dhe manovra të rrezikshme, në një rrugë ku rrisku për tu përfshirë në ngjarje rrugore është i madh, pikërisht për shkak të këtyre shkeljeve.

Disa nga shkrepjet e shpejtësi matësit gjatë kontrolleve policore për rritjen e sigurisë, shënojnë nga 158-173 km/h, kur përgjatë gjithë javës, ky segment, ka qenë objekt kontrolli gjatë gjithë kohës dhe për një javë, mbi 135 drejtues mjetesh, kanë humbur të drejtën për të drejtuar mjetin disa muaj, vetëm për të fituar disa sekonda më shumë drejt destinacionit të tyre, që nëse diçka me mjetin apo me rrugën shkon keq, me një shpejtësi të tillë, mund të jetë dhe udhëtimi i fundit.

Vajza dhe djem, etja për shpejtësi duhet limituar në raport me dispozitat ligjore, shkelja e të cilave, veç rrezikut permanent për ju dhe të tjerët, do ju penalizojë duke ju lënë pa leje drejtimi për një kohë të gjatë, pasi policia, do jetë aty, për të parandaluar aksidentet rrugore që vijnë si pasojë e shpejtësisë dhe çmendurisë në rrugë. /tch