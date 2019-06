Policia hallakat mbi 100 hotele e motele

Policia e Kosovës, në përpjekjet e saj për parandalimin dhe luftimin e veprimtarive të kundërligjshme, ka zhvilluar planin operacional në drejtim të identifikimit të të gjitha objekteve hoteliere, moteleve (bujtinave) në tërë territorin e Republikës së Kosovës (target sot kanë qenë mbi 100 objekte).

Siç njofton Policia e Kosovës, ky aktivitet është zhvilluar duke përdorur edhe resurset tjera institucionale në bashkëpunim me institucionet përkatëse që kanë për domen këtë fushë të veprimtarisë ekonomike.

“Për bashkërendim të procedurave ligjore janë kontaktuar të gjitha prokuroritë kompetente në të gjitha regjionet respektive të Republikës së Kosovës. Kontrolli i filluar sot me datën 11.06.2019 është i njëkohshëm dhe ka shtrirje në tërë territorin e vendit. Kontrolli do të realizohet në të gjitha lokalet e këtij lloj biznesi (të regjistruara dhe të paregjistruara) dhe në fazën e parë në fokus të operacionit janë objektet-bizneset që kanë frekuentim më të madh të klientëve, ndërsa operacioni do të vazhdojë edhe ditëve në vijim”, njoftoi Policia e Kosovës.

Në këtë operacion policor janë të përfshira të gjitha njësitet kompetente policore dhe ato të specializuara për luftimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, njësitet kundër trafikimit me qenie njerëzore, pastaj inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës.

Operacioni i sotëm ka filluar në orën 10:00 dhe deri në këtë kohë të raportimit çdo gjë është duke u zhvilluar sipas planifikimeve paraprake.

Sipas policisë, kontrolli ka për qëllim të kryejë inspektim të përgjithshëm për të identifikuar/ndjekur të gjitha parregullsitë apo veprat penale të hasura gjatë kohës së zhvillimit të operacionit.

Në fazën fillestare të aksionit janë identifikuar tri lokale që operojnë ilegalisht. Gjithashtu gjatë kësaj faze të operacionit është takuar edhe një shtetas i huaj i cili kishte në posedim substancë të dyshuar narkotike dhe gjësende tjera (pajisje elektronike-kompjuter) që dyshohet të jenë produkt i veprës penale. Njësitet e antidrogës po ashtu janë involvuar për trajtimin e këtij rasti dhe procedimin sipas procedurave ligjore.

Policia e Kosovës thotë se do të vazhdojë me aktivitetet e saj dhe operacionet policore në funksion të luftimit të dukurive negative të të gjitha llojeve, si dhe sjelljen para organeve të drejtësisë të të gjithë personave të dyshuar të involvuar në aktivitete të kundërligjshme.