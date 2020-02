Policia e Kosovës arrestoi tre persona të dyshuar, prej tyre dy persona zyrtarë

Me datën 6 shkurt 2020 Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, pas hetimeve të filluara që nga muaji tetor i vitit 2019, me urdhëresë të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, ka realizuar një operacion policor në Prishtinë dhe në Kaçanik, i cili ka rezultuar me arrestimin e tre (3) personave të dyshuar.

Personat e dyshuar janë arrestuar mbi dyshimin e bazuar për përfshirje në veprat penale ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’, ‘marrje e ryshfetit’ dhe ‘ushtrim i ndikimit’, duke përvetësuar para të gatshme në vlera të ndryshme.

Lidhur me rastin janë arrestuar:

A. M. m/sh/k kryeinspektor në ARC – MPB

S. Xh. m/sh/k zyrtar policor në DHKEK

L. B. m/sh/k qytetar nga Kaçaniku

Policia e Kosovës lidhur me këtë operacion policor, bazuar në autorizimin e prokurorisë kompetente, me datën 5 shkurt 2020 ka njoftuar dhe ka ftuar Inspektoratin Policor të Kosovës, pasi në këtë rast kanë qenë të përfshirë edhe zyrtarë policorë.

Vlen të potencohet se njëri nga zyrtarët policorë (L. M.) i arrestuar mbrëmë nga Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), ka qenë i dyshuar edhe në rastin të cilin Policia e Kosovës e ka realizuar sot, përderisa zyrtari tjetër (L. O.) po ashtu i arrestuar mbrëmë nga IPK ka qenë i dyshuar për shkelje administrative si dhe nën masën e planifikuar për suspendim.

Policia e Kosovës ka asistuar në operacionin e realizuar mbrëmë nga IPK-ja, ku ishin arrestuar dy zyrtarët policorë të poshtëshënuar dhe një qytetar.

Gjatë këtij operacioni policor të realizuar sot janë kryer kontrolle dhe bastisje në lokacionet e punës së personave të dyshuar, si dhe në lokacionet e banimit të tyre ku janë konfiskuar prova materiale si dëshmi për rastin.

Me aktvendim mbi ndalim nga ana e Prokurorisë Themelore të gjithë personat e arrestuar janë dërguar në qendrën e mbajtjes për 48 orë.