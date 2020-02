Po quhet “veturë lodër”, këtë makinë do ta lansojë Audi

Volkswagen Group ka njoftuar se do të prodhojë modelin Audi elektrike të vogël urbane në një të ardhme të afërt.

Këto vetura do të ishin të lira dhe e para pritet të arrijë në vitin 2023 me të paktën 200 kilometra udhëtim me një mbushje, transmeton lajmi.net.

Makina pritet të ketë një motor elektrik të aftë të prodhojë 170 kuaj fuqi dhe bateri 65 kWh.

“Ne kemi shumë platforma të ndryshme në dispozicion, kështu që do të kemi më shumë informacion së shpejti,” thonë nga Audi.

E tëra që ne kemi tani janë fotot e konceptit të tyre.