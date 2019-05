Plani i gjelbër i Amsterdamit, asnjë makinë me naftë apo benzinë

Amsterdami synon të ndalojë të gjitha automjetet me benzinë dhe me naftë brenda vitit 2030. Propozimi revolucionar u bë gjatë prezantimit të planit për ajrin e pastër ditën e enjte nga kryebashkiakja Femke Halsema.

Ajo është gruaja e parë që mban këtë post në Amsterdam dhe vjen nga radhët e Partisë së Gjelbër. Sipas planit të prezantuar, ndalimi i këtyre automjeteve do të bëhet brenda tangenciales A10, unazës që rrethon metropolin holandez.

Gjithsesi, bëhet fjalë për një plan gradual që do të nisë që në vitin 2020 me ndalimin e makinave me naftë më të vjetra se 15 vite e më pas gradualisht me ndalimin e autobusëve për të arritur në ndalimin e plotë të makinave me benzinë dhe me naftë në vitin 2030.

Ky plan ambicioz duhet të marrë edhe miratimin e Këshillit Bashkiak. Vlerësohet se për ta bërë planin realitet, duhen ndërtuar 16 mijë stacione të karikimit të baterive të makinave, ku aktualisht ka vetëm 3 mijë.