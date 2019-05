Pesë risi që do t’i sjellë BMW M5 2020

Besoni apo jo, janë bërë 35 vite që BMW filloi prodhimin e gjeneratës së parë M5. Në atë kohë, ka pasur gjashtë gjenerata të super-sedan, dhe nën kufano është shfaqur çdo gjë nga një inline-gjashtë në një aspiratë natyrale V-8, një V-10 dhe një binjak turbocharged V-8.

Ne ende e humbasim transmetimin manual, por së paku sistemi me të gjitha rrotat me rrota ju lejon të kaloni në një regjim të makinës së pasme, nëse doni. Dhe siç e gjetëm në garën më të mirë të makinës së makinës vitin e kaluar, M5 i fundit është shumë më tepër në shtëpi në rrugën e garës sesa madhësia e tij dhe një listë e gjatë e komoditeteve krijesa do të sugjeronte.

Për të festuar M5 e kthyer 35, BMW ka prezantuar Edition 2020 M5 35 Years. Ndërsa ne presim që ajo të futet në prodhim këtë shtator, këtu janë pesë gjëra që duhet të dini rreth edicionit të 35-të të BMW M5.

E bërë për gara

Për të ndërtuar Edicionin M5 35 Vjet, BMW filloi me M5 Competition. Kjo do të thotë se V-8 me 4,4 litra me dy turbocharger bën 617 hp dhe 553 lb-ft të çift rrotullues në vend të 600 hp të rregullt të M5. Me transmetimin me tetë shpejtësi që dërgojnë atë fuqi në të katër rrota, BMW thotë se Edicioni M5 35 Vitet do të dërgojë një kohë prej 0-60 mph prej 3.1 sekondash. Gjithashtu mund të godasë 124 mph në 10.8 sekonda të pretenduara, 0.3 sekonda më shpejt se M5 e rregullt.

Vetëm një ngjyrë

Nëse dëshironi M5 Edition 35 Years, ju pëlqeni më mirë se si duket në Frozen Dark Grey II, sepse kjo është e vetmja ngjyrë BMW që do ta ofrojë atë. Gjithashtu vjen me rrota prej 20 inçësh, fërkime të zeza dhe një distinktiv mbrapa. Brenda, ju merrni lëkurë të zezë M vende sportive me ngjyrim beige kontrast; trim ari në konsolinën e qendrës, dyert dhe panelin e instrumenteve; dhe disa shënjave “M5 Edition 35 Jahre”.

Pako standarte

Për të ëmbëlsuar marrëveshjen, BMW gjithashtu përfshin disa paketa si standarde në Botimin M5 35 Vite. Paketa Ekzekutive shton një numër karakteristikash luksoze, të tilla si dritaret e dritareve të energjisë, ulëset e masës së përparme, ngarkimi pa tela dhe një sistem kamerash me pamje të pasme. Ndërkohë, Paketa e Shoferit M ngre shpejtësinë më të lartë nga 155 mph në 189 mph dhe shton një udhëtim falas në Shkollën e Shoferit M.

Edicion i limituar

Ndërsa Konkursi M5 është një model i plotë prodhimi, ju duhet të veproni shpejt nëse doni të vendosni një M5 Edition 35 Vite në rrugë. Sipas BMW, ai ka në plan vetëm të ndërtojë 350 vetura, dhe nuk ka asnjë fjalë se sa prej tyre do të vijnë në SHBA. Ky është një seriozisht i kufizuar i prodhimit, por të paktën BMW ka vendosur të ndërtojë më shumë se 35 vjetorin e edicionit të 35 të M5 .

Çdo makinë që është një nga vetëm 350 është i detyruar të jetë i kushtueshëm, dhe Edition M5 35 Vjet nuk është përjashtim. $ 127,995 përfshirë destinacionin (plus një shtesë prej $ 1,000 për tatimin e gazit), kushton pak më shumë se $ 110,995 që BMW ngarkon për M5 standart. Nga ana tjetër, me pajisje ekstra standarde dhe prodhim ultra të kufizuar, kjo nuk është aq e keqe sa mund të kishte qenë.