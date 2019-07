Përurohet objekti i ri i Ambasadës së SHBA-së, Kosnett thotë se do të jenë me Kosovën në secilin rrugëtim

Është bërë përurimi i objektit të ri të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë.

Me këtë rast, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Philip Kosnett, është shprehur mirënjohës ndaj Kosovës për përurimin e objektit të ri të ambasadës.

Kosnett deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë çdo herë me Kosovën.

“Është më shumë sesa vetëm një objekt i ndërtuar. Ne do të kemi hapësirë për të krijuar aktivitete të reja për të gjithë dhe të mirëseardhur janë nga të gjithë komunitetet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë me Kosovën në se cilin rrugëtim ”, ka thënë Kosnett gjatë fjalimit të tij.

Poashtu pjesë e përurimit ishte edhe ligjvënësi amerikan, Eliot Engel, njëherësh kryetar i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë i Dhomës së Përfaqësuesve.

Ndërtimi i objektit të ri të ambasadës është bërë në hapësirën prej 5 hektarësh në lagjen “Arbëria” në kryeqytet, tokë kjo që i është dhënë ambasadës në shfrytëzim për 99 vjet.

Njëherësh kjo është ambasada më e madhe në Ballkanin Perëndimor.