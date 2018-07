Përmirësoni të pamurit me mjekime natyrale

Humbja e flokëve dhe shikimi i dobët janë probleme që vijnë si pasojë e proçesit të plakjes dhe fatmirësisht ka mjekime që mund të ndihmojnë në ngadalësimin dhe parandalimin e tyre.Konsumimi i një përzierjeje me përbërësit e duhur do bëjë që flokët tuaj të rriten shumë më shpejt dhe gjithashtu do të përmirësojë dukshëm shikimin tuaj, transmeton Klan Kosova.Sot ne do ju tregojmë një ilaç që do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj:

Përbërësit:3 thelpinj hudhër

4 limona

200 gram vaj i farave të lirit

1 kg. mjaltë

Përgatitja:Filloni me heqjen e lëkurës së hudhrave. Pasi të keni mbaruar, merrni limonët dhe hudhrat dhe përziejini së bashku.

Shtoni mjaltin dhe vajin e farave të lirit dhe i përzieni derisa të merrni një përzierje homogjene.

Hidheni përbërjen në një kavanoz dhe mbajeni në frigorifer.

Konsumoni një lugë gjelle 3 herë në ditë, gjysmë ore para se të hani vaktet tuaja,