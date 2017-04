Përfundon mbledhja e LDK-së, Mustafa merr mbështetje për votimin e demarkacionit

Kryeministri dhe kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së që ka zgjatur më shumë se tri orë, ka rikonfirmuar qëndrimin pro ratifikimit të demarkacionit dhe liberalizimit të vizave.

Mustafa ka thënë se pret që deputetët kundërshtues të demarkacionit brenda partisë së tij, ta respektojnë vendimin e LDK-së këtë çështje, raporton lajmi.net.Ai nuk ka dhënë datë se kur do të procedohet demarkacioni në Kuvend, duke shtuar se kjo do të bëhet pas konsultimeve me PDK-në dhe Listën Serbe.

Kurse sa i përket mundësisë për zgjedhje të parakohshme parlamentare, Mustafa ka thënë se nuk është diskutuar pasi janë afatet ligjore dhe kushtetuese.