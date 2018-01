Pensionistët nuk kanë para për bukë e lëre më për festë (Video)

Pensionistët thonë se nuk kanë para për të blerë gjërat minimale pasi pensioni është shumë i vogël.

Edhe Rexhep Voca pensionist nga Mitrovica thekson se pensionistët nuk mund t’i presin festat siç duhet.

E të indinjuar shprehen me vendimin e kryeministri Haradinaj i cili ngriti pagat deri 100 për qind për kabinetin e tij qeveritar.

E një tjetër pensionist thekson se populli është mjaft i varfër.

Edhe tregtarët shprehen për kamerën tonë se nga viti në vit blerjet kanë rënë dhe këtë vit ka pasur shumë pak blerje për festën e Vitit te Ri.

Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të jenë dy nga problemet me të mëdha me të cilat do të përballen qytetarët e Kosovës edhe gjatë këtij viti.

Ndonëse, në vitin që lëmë pas ishte thënë që papunësia shënoi rënie, ajo nuk arriti të zbutet në nivelet e duhura.

Sipas raportit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tremujorin e parë të 2017, shkalla e papunësisë është 30.5 përqind.