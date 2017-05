PD-ja prapë me PDK-në

Kryetari i Partisë së Drejtësisë (PD), Ferid Agani, ka thënë se është i mendimit ta vazhdojë partneritetin me Partinë Demokratike të Kosovës (PDK).

Ai ka thënë se janë në fazën përfundimtare të zyrtarizimit të koalicionit me PDK-në, por pritet vetëm konfirmimi i Këshillit Drejtues të PD-së.

Në një intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Agani ka thënë se nga bisedat që kanë pasur me zyrtarë të PDK-së, kanë kërkuar që PD-ja të jetë prijëse e proceseve në sektorin e shëndetësisë dhe atë të arsimit.

Ai ka theksuar se nëse PD-ja shkon në koalicion me PDK-në do të përfaqësohet me pesë kandidatë për deputetë të Kuvendit të Kosovës për zgjedhjet e 11 qershorit.

Agani ka thënë se koalicioni PDK-PD i ka të gjitha parakushtet të dalë fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit.