Pasaporta franceze “më e vlefshmja në botë”

Nëse jetoni në një shtet, të keni nënshtetësinë padyshim ju jep disa avantazhe shtesë – por një raport i ri pretendon se një pasaportë franceze është më e vlefshmja në botë

Raporti i ri – i përgatitur nga një akademik holandez dhe një avokat zviceran i imigracionit – shënon Francën si vendin e parë në botë për ‘vlerën’ e pasaportës së saj. Sistemi i pikëve u jep vendeve pikë për cilësinë e jetës që njerëzit mund të presin në atë vend, me faktorë të tillë si zhvillimi ekonomik, zhvillimi njerëzor dhe paqja dhe stabiliteti i vendit.

Por, ai numëron edhe faktorët e jashtëm dhe kjo është ajo që e shtyn Francën në epërsi – për shkak të një kombinimi të anëtarësimit të saj në BE dhe marrëveshjeve me shumë prej ish-kolonive të saj të mëparshme, ka 160 shtete në botë ku poseduesit e pasaportave francezë mund të udhëtojnë pa pasur nevojë për vizë dhe 50 ku ata mund të jetojnë dhe të punojnë pa viza. Pra, udhëtimi pa viza mënjanë, çfarë tjetër do t’ju ofrojë një pasaportë franceze?

E drejta për të votuar – banorët mund të votojnë në disa zgjedhje lokale dhe njerëzit nga vendet e BE-së mund të votojnë në zgjedhjet evropiane, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

E drejta për t’u bërë një politikan francez – ose ju mund të synoni të jeni vetë presidenti i ardhshëm francez. Me shtetësinë vjen e drejta për të qëndruar në vend dhe nuk ka kufi se sa i lartë mund të synosh, pasi ndryshe nga disa vende Franca nuk ka asnjë

rregull që thotë se presidenti duhet të lindë në vend.

Dënimet – Disa lloje të dënimeve penale kanë të ngjarë të dëshmojnë një pengesë për rinovimin e statusit të rezidencës suaj, por pasi të jeni qytetar është shumë më e vështirë për Francën të heqë dorë nga ju. Njerëzit mund të privohen nga shtetësia e tyre, por kjo zakonisht përdoret vetëm në raste të një krimi shumë të rëndë, siç janë veprat e terrorizmit.

E drejta për të punuar – OK, jo plotësisht, të jetosh në Francë do të përfshijë gjithmonë një sasi të drejtë dokumentesh, kjo është shtëpia e burokracisë në fund të fundit. Por fitimi i shtetësisë ju heq nga detyrimi për të rinovuar lejet e qëndrimit. Nuk është deklaruar zyrtarisht, por të qenit francez gjithashtu ka të ngjarë të jetë një avantazh nëse aplikoni për një vend pune.

E drejta për të lëvizur – si qytetar i një shteti anëtar të BE-së, atëherë do të keni të drejtën nën lirinë e lëvizjes për të jetuar dhe punuar në cilindo nga 27 vendet e tjera të BE-së. Plus siç u përmend më lart, gjithashtu mund të udhëtoni pa viza në vende të tilla si Maroku, Algjeria dhe Vietnami.

E drejta për një radhë më të shkurtër – kur të ktheheni në Francë mund të hyni në “radhën e BE-së” e cila zakonisht është shumë më e shpejtë se sa seksioni për ‘kombësi të tjera’.