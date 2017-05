Pas rrëzimit të Qeverisë, Mustafa mbledh partinë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka njoftuar se do të mbledh Kryesinë dhe kryetarët e degëve të LDK-së. LDK, e fuqishme thotë Mustafa se do të jetë unike dhe do të ofrojë perspektivën më të mirë për Kosovën.

Anëtarë dhe përkrahës të LDK-së,

Sot do të mbledh Kryesinë dhe kryetarët e degëve të LDK-së. LDK e fuqishme dhe unike do të ofrojë perspektivën më të mirë për Kosovën. Do të mbledhim rreth vetes të gjithë ata që ia dojnë të mirën këtij vendi. Vullneti i LDK-së i gërshetuar me interesat e vendit, kapërcen çdo interes tjeter!