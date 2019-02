Pas reagimeve për Trepçën deklarohet BE-ja: Kosova e Serbia sjellin në tavolinë çështjet që i konsiderojnë të hapura

Deklarata e Maja Kocijançiq, zëdhënëses së shefes për politikë të Jashtme të BE-së, Federica Mogherini, se çështja e Trepçës duhet të përfshihet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nxiti reagime të ashpra në Kosovë. Përmes një njoftimi për media qeveria e Kosovës tha se “qëndrimi i tillë është i paprecedent, i papranueshëm dhe, si i tillë cenon sovranitetin e shtetit të Kosovës”. Mirëpo, Bashkimi Evropian tha se agjenda e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përcaktohet nga vetë palët dhe se ky institucion kryen punën e lehtësuesit në procesin e dialogut. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e Federica Mogherini, Maja Kocijançiq në një përgjigje me shkrim për Telegrafin se a është qëndrim zyrtar i Bashkimit Evropian që çështja e Trepçës të jetë pjesë e dialogut në Bruksel. “Lidhur me pyetjen tuaj nëse Trepça është pjesë e dialogut, BE-ja si lehtësuese ka qenë gjithmonë e qartë se agjenda e dialogut vendoset nga Beogradi dhe Prishtina, ne nuk komentojmë pikat që ata duan t’i diskutojnë. Ata sjellin në tavolinë çështjet që i konsiderojnë të hapura dhe më pas ata bien dakord nëse duan të diskutojnë çdo çështje në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të gjitha çështjet e pazgjidhura”, ka deklaruar Kocijançiq. Kocijançiq, më tej theksoi se pa një normalizim të marrëdhënieve në mes Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të ketë stabilitet në rajon. “Dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja në mes të Prishtinës dhe Beogradit synon të adresojë të gjitha çështjet e hapura. Siç përshkruhet në strategjinë e Ballkanit Perëndimor, ende ekzistojnë konteste të rëndësishme bilaterale në rajon, të cilat mbeten për t’u zgjidhur. BE nuk do të pranojë të importojë këto mosmarrëveshje dhe jostabilitetin që ato mund të sjellin. Pa një normalizim efektiv dhe gjithëpërfshirës të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë përmes dialogut të lehtësuar nga BE nuk mund të ketë stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e detyrueshme për normalizimin është urgjente dhe vendimtare në mënyrë që Serbia dhe Kosova të përparojnë në rrugët e tyre evropiane”, u shpreh Kocijançiq. Ndryshe Kocijançiq ka treguar edhe detaje të takimit të djeshëm me ekipin me Ekipin Negociator të kryesuar nga Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti dhe ku kanë diskutuar rreth marrëveshjes përfundimtare mes të dyja vendeve. Kocijançiq bëri të ditur se Ekipi Negociator i Kosovës është takuar me Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS). “Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS) ka takuar më 5 shkurt Ekipin Negociator nga Kosova për konsultime të mëtejshme. Takimi ishte një mundësi e mirë për të marrë përmasat e zhvillimeve nga takimi i javës së kaluar dhe për të përparuar në konsultimet mbi një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme në mes Kosovës dhe Serbisë. EEAS mirëpret angazhimin e dhe punën konstruktive të ekipit të dialogut dhe vendosmërinë e tyre për ta shfrytëzuar këtë mundësi dhe për të zgjidhur këtë mosmarrëveshje të gjatë në bazë të mandatit të tyre të qartë nga Kuvendi i Kosovës”, u shpreh Kocijançiq. Gjatë ditës së djeshme ka pasur reagime të shumta se çështja e Trepçës nuk duhet të përfshihet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë kanë reaguar krerët më të lartë të shtetit si kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari i LDK-së Isa Mustafa si dhe partitë politike.