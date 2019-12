Pas mohimit të masakrës së Reçakut nga Serbia, Ramës i kërkohet anulimi i samitit për “Mini-Shengenin”

Mohimi i masakrës së Reçakut nga shteti i Serbisë ka bërë që në mesin e shumë arsyeve tjera, partitë politikë në Kosovë të kërkojnë nga Shqipëria një qasje tjetër ndaj Serbisë dhe të anulojë samitin e Durrësit mes tri shteteve, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë Veriore për të themeluar të ashtuquajtur “Mini-Shengenin” Ballkanik.

Katër partitë parlamentare, përfshirë dy partitë fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë, Vetëvendosje dhe LDK thonë se nuk mund të flitet për asnjë bashkëpunim rajonal me një shtet që i mohon krimet e veta.Anëtarja e kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu u shpreh për KosovaPress, kundër takimeve të tilla, veçmas tash kur haptas mohohet gjenocidi i kryer në Kosovë nga Serbia.

“Ky proces do të jetë në shërbim të plotë të Serbisë dhe jo ndaj shteteve tjera të cilat po pretendohet që kanë interes. Ky proces ka avancim ose interes vetëm Serbia. Në këtë rast jo për Republikën e Kosovës dhe Shqipërisë. Prandaj Shqipëria është dashur të sheh Serbinë me sytë qe e sheh Kosova, me sytë që e shohin qytetaret e Kosovës Serbinë. Por kjo qasje mungon në qeverinë e Shqipërisë. Ne kemi pas kontakte dhe ia kemi thënë që Serbia të ndëshkohet për veprime ndaj Kosovës, sepse po flasim për një komb të njëjtë që është kombi shqiptar dhe dy shtete që janë padrejtësisht të ndara. Por fatkeqësisht ka pasur qasje ndryshe. Ne jemi kundër takimeve të tilla, ku nuk përfshihet Kosova dhe kundër takimeve të tilla kur po flasim për një president që mohon krimet që kanë ndodhur në Kosovë. Por mos të harrojmë këtë qasje e ka pas Serbia prej përfundimit të Kosovës”, thotë ajo.

Kundër këtij bashkëpunimi rajonal u shpreh edhe deputeti i zgjedhur i LDK-së, Anton Quni, i cili thotë se fillimisht Serbia duhet të ballafaqohet me të kaluarën e vet.“Për çfarë bashkëpunimi e për çfarë minishengeni mund të flitet me një shtet që i mohon krimet e veta, që vazhdon të mos i kthej trupat e të vrarëve që kurrë nuk kërkoi falje e nuk u pendua për gjithë ato vrasje, masakrime e dëbime që i beri në vendin tonë. Mendoj qe, Serbia, së pari duhet të ballafaqohet me të kaluarën e vet kriminale, kjo do ti ndihmonte në radhë të parë vet asaj si dhe paqes e prosperitetit te gjithë rajonit. Për sa kohë që kjo nuk do të ndodh, Serbia nuk duhet te shihet si partner nga vendet demokratike që patën dënuar krimet e saj me 1999”, thotë Quni.E ish-shefi i grupit parlamentar të PDK-së, deputeti i zgjedhur, Memli Krasniqi duke kërkuar anulimin e samitit në Durrës, thotë për KosovaPress, se qasja e shtetit shqiptar duhet ndryshojë karshi Serbisë, pasi në këtë formë duke mohuar krimet, nuk mund të shkohet përpara.

“Mohimi kaq eklatant që po i bëhet gjenocidit që është zhvilluar nga Serbia në Kosovë, e veçanërisht masakrës së Reçakut është jo vetëm i papranuesheshëm, por edhe i dënueshëm. Në këtë kuadër mendoj që padyshim institucionet e Kosovës, por edhe shtetet e tjera të rajonit para së gjithash Shqipëria duhet të trajtojnë shumë më seriozisht këtë qasje. Të ketë një qasje tjetër në raport me Serbinë. Pavarësisht nevojës për avancim të raporteve në nivelin rajonal, ne nuk mundemi të fokusohemi tek kjo pjesë e zhvillimit dhe bashkëpunimit që mund të jetë për rajonin të ecim përpara, e ta lëmë anash një revicionizëm kriminal, historik që është duke shtyer presidenti i Serbisë Vuçiq dhe të tjerët. Këtë kuadër mendoj se edhe qasja e shtetit shqiptar duhet të jetë shumë më serioze në këtë drejtim. Pa e ndërruar qasjen shteti serbë nuk ka hapësirë për të shkuar përpara”, thotë Krasniqi.

Ndërsa, nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini kërkon reagim nga të gjitha vendet mike të Kosovës për mohimin e masakrës së Reçakut, teksa thotë se deklaratat e tilla duhet të ndërpresin çfarëdo bashkëpunimi mes shteteve.

“Mohimi kaq brutal i njërit prej krimeve më të rënda që kanë ndodhur në Kosovë duke e ditë se kanë ndodhur edhe shumë krime tjera makabre, masakra është një shenj se po ballafaqohemi me një fqinjë se nuk e ka në plan me pa se çka ka ndodhur në të kaluarën. Nuk është mohim i të kaluarës, për hir të kaluarës. Por është mohim i të kaluarës, për hir të asaj që mundet me ndodhur të ardhmen. Është e rëndë, shumë e dhimbshme është e pafalshme…kjo është një situatë krejt e re. Unë mendoj se gjitha vendet duhet të reagojnë. Sidomos duhet të reagojnë vendet mike tona, e sidomos Shqipëria…unë mendoj se duhet të ketë reagim të tillë i cili do të bëjë me dije se deklaratat e tilla që e nxjerrin në pah një qëndrim të tillë, janë jashtëzakonisht të dëmshme dhe të papranueshme”, thotë ai për KosovaPress.

Tentimet për formimin e një “Mini-Shengeni” Ballkanik kanë filluar para rreth dy muajve, ku fillimisht tre liderët, Vuçiq-Rama-Zaev janë takuar në Novi Sad të Serbisë, pastaj në Ohër të Maqedonisë Veriore. Kurse është paraparë që më 21 dhjetor të takohen në Durrës të Shqipërisë.Kjo iniciativë është duke u parë si e rrezikshme për Kosovës si në aspektin politik, ashtu edhe ekonomik.