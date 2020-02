Pas kundërshtimeve të ashpra, procesi i noterëve pritet të kthehet në pikën zero

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka paralajmëruar se këtë javë do të anulohet procesi i emërimit të 79 noterëve për 35 komunat e Kosovës, proces ky i nisur më 23 korrik të vitit të kaluar, katër ditë pas dorëheqjes së ish-kryeministrit Ramush Haradinajt. Procesi i noterisë në Kosovë përveç nga shoqëria civile është kundërshtuar ashpër edhe nga bashkësia ndërkombëtare, të cilët kanë bërë të ditur se në të ardhmen emërimi i noterëve do të mbikëqyret nga Unioni Ndërkombëtar i Noterëve, shkruan sot gazeta Zëri.

E para e Ministrisë së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, me të ardhur në pushtet ka paralajmëruar se do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e marra nga ish-ministri i këtij Dikasteri Abelard Tahiri, duke përshirë këtu edhe emërimin e 79 noterëve për 35 komuna të Kosovës. Haxhiu të martën në një deklaratë për medie paralajmëroi se ky proces do të anulohet brenda kësaj jave. “Në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë na pret ndoshta brenda kësaj jave një vendim për anulimin e procesit të noterisë. Siç e dini, në këtë proces ka humbur besimi për faktin se kanë arritur ta kalojnë provimin njerëz, të cilët kanë pasur lidhje familjare e partiake me pushtetin e kaluar. Qëllimi ynë është që ky proces të jetë transparent e i ligjshëm dhe kështu kemi vendosur ta kthejmë në pikën zero”, ka thënë Haxhiu