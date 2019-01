Pas vdekjes së Arian Dacit nga orteku, Qendra e Skijimit në Brezovicë do të mbyllet për dy ditë.

Këtë e ka bërë të ditur, Drejtori i Agjencisë për Mbrojtje të Mjedisit në Kosovë, lir Morina.

“E gjithë qendra do të mbyllet për dy ditë si pasojë e ngjarjes dhe hetimeve që do të zhvillohet për rastin. Agjencia e Mjedisit ka paralajmëruar mbrëmë se gjendja është shumë e vështirë si pasojë e reshjeve shumë të mëdha dhe s’ka qenë e mundur të pastrohen as rrugët e as pista në Qendër”, ka thënë Morina.