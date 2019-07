Pas dorëheqjes së Haradinajt, të gjithë presin vendimin e presidentit Thaçi

Spektri politik në Kosovë është në pritje të vendimit që mund të marrë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajtnga pozita e kryeministrit.

Vetë Haradinaj ka paralajmëruar se nga fillimi i javës do t’i informojë edhe zyrtarisht krerët e institucioneve për vendimin e tij për dorëheqje.

Në kohën kur Haradinaj dha dorëheqje, në Kosovë nuk ishte as kryetari i Kuvendit dhe i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i cili ndodhej në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i cili është autoriteti kompetent që të ndërmarrë veprimin e parë nuk ka dhënë ndonjë njoftim të ri, përveç një reagimi që e kishte të premten në rrjetin social Facebook.

Thaçi kishte shkruar aty se si President i Republikës së Kosovës do të veprojë bazuar në kompetencat e tij dhe Kushtetutës për situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit.

Ndërkaq, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, kanë thënë se kryesia e partisë do të mblidhet së shpejti për të marrë vendime për hapat e mëtutjeshme pas dorëheqjes së kryeministrit.

Si mund të shpërndahet Kuvendi i Kosovës?

Neni 82 i Kushtetutës së Kosovës përcakton mënyrat se si mund të vijë deri te shpërndarja e Kuvendit.

Kuvendi shpërndahet në këto raste:

Nëse brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e caktimit të mandatarit

Nga Presidenti i Republikës së Kosovës, nuk mund të formohet Qeveria;

Nëse për shpërndarjen e Kuvendit votojnë dy të tretat (2/3) e të gjithë deputetëve,

Shpërndarja bëhet me dekret të Presidentit të Republikës së Kosovës;

Nëse brenda afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes, nuk zgjidhet Presidenti i Republikës së Kosovës.

Kuvendi mund të shpërndahet nga Presidenti i Republikës së Kosovës, pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të Qeverisë.

Në anën tjetër, opozita është duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Ky ishte qëndrim i shprehur nga opozita edhe para dorëheqjes së Haradinajt.

Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga presidenti i Kosovës që t’i nisë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. Thirrja e LDK-së, drejtuar presidentit Hashim Thaçi pasoi mbledhjen e kryesisë së kësaj partie, e thirrur pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa tha se “LDK nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve”.

“Lidhja Demokratike e Kosovës në vijimësi gjatë vitit të fundit ka përsëritur që është e domosdoshme që të shkohet në zgjedhje të parakohshme, meqenëse institucionet e vendit ka kohë janë pa legjitimitet. Këto zgjedhje do t’ju mundësojnë qytetarëve të Kosovës që në bazë të vullnetit të tyre t’i japin legjitimitetin politik një qeverie që del nga ato zgjedhje për ta drejtuar vendin. Këto janë qëndrimet tona të kryesisë”, tha Mustafa.

Kurse kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, në një konferencë për media tha se Kosova po vuan pasojat e votimit të Gjykatës Speciale nga ata që morën vendime të liga e që kishin qëndrime të gabuara. Kurti, para mediave ka ftuar presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi që sa më shpejtë ta caktojë datën e zgjedhjeve.

Sipas Kurtit, Haradinaj është i lirë dhe se siç tha ai nga Gjykata Speciale vetëm do të intervistohet, siç ka ndodhur edhe me komandat të tjerë të ish-UÇK-së.

“Ish-kryeministri Haradinaj as nuk është arrestuar dhe as nuk është akuzuar. Pra, ish-kryeministri as nuk është në burg dhe as nuk ka aktakuzë. Do të intervistohet nga Prokuroria e Specializuar si dhjetëra luftëtarë e komandantë të tjerë”, tha Kurti.

Lideri i Vetëvendosjes, tha se Kosova tash më nuk e ka një Qeveri të pashpresë ashtu siç ishte e madhe.

“Nuk e kemi një Qeveri që ishte e mbrapsht edhe e pashpresë, ashtu siç ishte e madhe. Tash shpresa është te ndryshimi, te zgjedhjet, te liria, te demokracia, te vetëvendosja”, tha Kurti.

Kurti theksoi se Vetëvendosje është e gatshme për zgjedhje të reja.

“Presidenti Thaçi duhet të na thërrasë për të caktuar datën e zgjedhjeve. Kaq. I bëj thirrje të mos e zvarrisë proceduralisht procesin drejt zgjedhjeve të lira e demokratike. Kosova sot nuk ka qeveri. Kosova duhet të bëhet me qeveri të re. Mirëpo, për këtë duhet të flasin qytetarët njëherë. Qytetarët duhet të zgjedhin. Qytetarët duhet të përcaktohen”, tha Kurti.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, paraqiti dorëheqjen e tij një ditë më parë, pasi ka marrë tash më ftesë për t’u marrë në pyetje në Hagë.

Ai tha se është thirrur në Prokurorinë e Posaçme për krime lufte në Hagë, ku siç thuhet mund të paraqitet javën që vjen. Haradinaj në konference e tij pas dorëheqjes, theksoi se nuk mund të lejonte që të në Dhomat e Posaçme të paraqitej si kryeministrit dhe për këtë arsye ka dhënë dorëheqje. /REL