Në emisionin “Përballje” është diskutuar për partitë politike, demokracinë e brendshme dhe profilizimin e tyre.

Besa Luzha, nga FES ka thënë në emision se partitë politike janë ndër subjektet më të rëndësishme të shoqërisë sepse nga to varet zhvillimi dhe ecja e shoqërisë përpara.

“Partitë politikë si të tilla nuk janë abstrakte por janë të përbëra nga njerëz që kanë bindje, ide, disa prej tyre mund të jenë mjaft homogjene”, ka deklaruar Luzha.

Sipas saj, gjithçka varet nga partitë politike dhe se çfarë programi ato ofrojnë për zgjedhjet parlamentare.

Ndërsa Bekim Baliqi, profesor universitar thotë se partitë politike në Kosovë janë zhvilluar si rezultat i zhvillimeve të historisë dhe rreth kauzave e më pak rreth profileve ideologjike.

Baliqi thotë se sot ka një qartësim më të madh në krahasim me kohërat e pas luftës.

“Momentalisht nuk e kemi asnjë kryetar të partive të mëdha që është kandidat ose kandidon për kryeministër. Edhe PDK, edhe LDK edhe VV”, ka thënë Baliqi.

Valmir Ismaili, nga Demokracia + thotë se asnjëra lëvizje e liderëve si në PDK e LDK nuk është bërë për shkak të demokratizimit të partive politike por ka ndodhë për shkak të specifikave të veta.

Sipas tij, përkundër faktit se janë krijuar blloqet parazgjedhore asgjë nuk ka përfunduar sepse e tëra mund të ndryshojë më 12 qershor.

“Duke e marrë parasysh se si janë krijuar këto dy blloqe, frika ime është që mas 12 qershorit varësisht se si do t’i kemi rezultatet të zgjedhjeve, ndoshta do të kthehemi në pikën zero dhe që i bie të kemi prapë lëvizje të reja”, ka deklaruar Ismaili.

Ndërsa Shkëlzen Gashi, publicist thotë se partitë politike në Kosovë janë prona të liderëve dhe njerëzve që ata i kanë përreth.

“Në PDK aksionet si pronë e tyre i ka Hashimi me Kadrinë, në LDK i ka Isa me Lutfi Hazirin, Agim Veliun e disa të tjerë, në AAK aksionet i ka Ramushi (Haradinaj) shumicën e aksioneve në VV Albini i ka shumicën, 80 % të aksioneve e 20% të aksioneve ia ka dhënë Shpendit dhe njerëzve rreth tij”, ka deklaruar Gashi.

Sipas tij, vështirë mund të ketë demokraci kur këto janë si korporata edhe si biznese dhe trajtohen si të tilla dhe se nuk kanë profilizim të qartë politik.