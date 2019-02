Partia e Netanyahut përdor foton e Trumpit në fushatën zgjedhore

Partia Likud, e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, ka filluar të përdorë fotografinë e presidentit të SHBA-ve, Donald Trump, në fushatën e saj zgjedhore, transmeton Anadolu Agency (AA). Në posterat e saj të përgatitura për zgjedhjet e parakohshme, Partia Likud, ka përdorur fotografitë e Trumpit, ku në posterin e varur në një prej bulevardeve më kryesor në kryeqytetin Tel Aviv ka tërhequr vëmendjen fotografia ku takohen Netanyahu dhe Trump. Po ashtu në poster është paraqitur edhe mesazhi se “Netanyahu, është në një ligë tjetër”. Trump ka një popullaritet në mesin e izraelitëve për shkak se në muajin maj ai transferoi ambasadën e SHBA-ve nga Tel Avivi në Kuds dhe se u tërhoq nga marrëveshja për programin bërthamor e arritur me Iranin. Bëhet e ditur se Netanyahu po kalon ditë të vështira për shkak të hetimit që ka nisur ndaj tij për korrupsion, dhe ai po përpiqet të ruajë forcën në zgjedhjet që do të zhvillohen më 9 prill. Sipas anketimeve të fundit të opinionit publik, partia e Netanyahut do të ruajë numrin e 30 vendeve aktuale që ka në parlament dhe pritet që ajo të dalë parti e parë. Por nëse kryeprokurori izraelit, Avichai Mandelblit, deklaron vendimin e tij para zgjedhjeve në lidhje me hetimin ndaj Netanyahut, komentohet se kjo do të jetë një goditje e madhe për partinë Likud. Ndërkohë që bëhet e ditur se çdo ditë e më shumë po e rrit fuqinë e tij ish shefi i shtabit Benny Gantz i cili tregohet si kandidati kundërshtar më i afërt me Netanyahun.