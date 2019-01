Parashikimi i motit, me diell, por ftohtë

Instituti Hirdometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbajë mot i vranët dhe me kthjellime. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -8 deri -5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius. Shtypja atmosferike vazhdon të jetë në rritje. Do të fryjë erë nga juglindja e lehtë deri mesatare. Sasitë e reshjeve të borës së fundit kanë shënuar këto vlera: Prishtinë 11 cm Pejë 16 cm Podujevë 34 cm Mitrovicë 13 cm Ferizaj 24 cm