Papa Françesku thirrje për ndërprerjen urgjente të krizës humanitare në Jemen

Papa Françesku para vizitës në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) të dielën bëri thirrje që urgjentisht t’i jepet fund krizës humanitare në Jemen, transmeton Anadolu Agency (AA). Papa Françesku, që do të realizojë vizitën e parë në Gadishullin Arab, bëri thirrje për mundësimin e dorëzimit të ushqimit dhe ilaçeve për personat në Jemen, të cilët përballen me krizën më të madhe humanitare në botë. Apelin e bëri në Vatikan para ngjitjes në avion drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. “Njerëzit janë lodhur nga konflikti i gjatë, shumë fëmijë janë të uritur, ndërsa ndihma humanitare nuk është e kapshme”, rikujtoi Papa të dielën duke bërë thirrje që të dëgjohet vaji i fëmijëve dhe prindërve të tyre. Papa Françesku udhëton në Abu Dhabi për të marrë pjesë në konferencën e dialogut ndërfetar. Papa gjithashtu mirëpriti guximin e Imam të Al-Azhar Ahmed al-Tayebah për të organizuar një takim në Abu Dhabi, me mesazhin se Zoti bashkon dhe nuk ndan. Në takimin në Abu Dhabi do të marrin pjesë përfaqësues të disa religjioneve, ndërsa është pjesë e “Vitit të tolerancës” dhe përpjekjeve të Emirateve për të treguar hapjen e tyre ndaj feve të tjera.