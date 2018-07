Panos Panay premton forma të reja-faktorë, por nuk do ketë “Surface Phone” në të ardhmen

Saga e tabelës së palosshme të Microsoft vazhdon, me një intervistë të re me Panos Panay botuar javën e kaluar në 13 korrik shfaqur sot.

Në intervistën Wired, kreu i Surface merr pyetur direkt nëse një Surface Phone është në planet e Microsoft. Ai ishte fillimisht mjaft evaziv, duke folur për ndryshimin e faktorëve të formës që iu përshtateshin përdoruesve, dhe duke qenë në gjendje të kalonin lehtë nga pena në tastierë, por përfundimisht u përgjigjën drejtpërdrejt: “Epo, nuk do të thoja se kjo përfshin një telefon Surface”.

Ai vuri në dukje se nuk kishte një nevojë të paplotësuar në hartën e Microsoft-it për produktin dhe linjën e telefonit për një Surface Phone, duke deklaruar drejtpërdrejt se faktorët e rinj të formës nuk do të përfshijnë një Telefon Surface.

Intervistuesi, Lauren Goode, vazhdoi të shtypi për të pyetur nëse Microsoft do të punojë drejt një pajisjeje më të vogël Surface të mundësuar nga LTE që mund të jetë gjithashtu një telefon. Panos kundërshtoi se pajisjet e ardhshme Surface do të përdoreshin si pajisje komunikimi, por jo në kuptimin tradicional, pasi vetë komunikimi do të evoluojë.

Shumë prej tyre kanë insistuar në të kaluarën se ndërsa pajisja e Andromeda e Microsoft do të jetë në gjendje të bëjë telefonata, nuk do të jetë një telefon në një kuptim tradicional, diçka që intervista e rrit, por dobësitë e kësaj është sigurisht që nëse pajisja e palosshme e Microsoft nuk mund të zëvendësojë smartphone-in tuaj të tanishëm, do të ketë vështirësi në gjetjen e mënyrës së saj për shumë xhepa, gjë që mund të shpjegojë pse pajisja thuhet se u dërgua përsëri në tabelën e vizatimit këtë vit.