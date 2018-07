Pacolli flet për kompromisin e dhimbshëm me Serbinë

Ministri i jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, thotë se një ndarje e vendit si zgjidhje e problemeve me Serbinë do të ishte shkelje e sovranitetit dhe askush në Kosovë nuk do të ishte i gatshëm për të një diskutim të tillë.

Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se ka shumë probleme të tjera për t’u zgjidhur me Serbinë para se të shtrohet kjo çështje.

“Unë nuk kam dëgjuar dëri më tash se është dikstuar për ndarje të Koovës. Deri tash ka pasur vetëm zëra për këtë çeshtje. Por, nëse këto zera janë të vertetë do të kemi shkelje të sovranitet të Kosovës. Mirëpo, një temë e tillë tash është e rëndë disktutohet. Kemi tema të tjera që duhet të bisedohet me Serbinë. Deri më tash nuk është diskutuar askund për çështjen e ndarjës së Kosovës”, ka thënë Pacolli.

Ai ka treguar se miqtë nga Amerika kanë kërkuar që në dialog me Serbinë të ketë unitet poltikë të Kosovës. Pacolli ka folur edhe për çeshtjen e kompormiseve mes Kosovës dhe Sërbisë.

“ Kosova është shumë e vogel. S’kemi çka t’i ofrojmë askujtë. Ne kemi dhënë cdo gjë deri tash. Tash duhet të jemi unik në dialog. Kërkohët po ashtu të ketë edhe një kompromisë të madh. Por, tash nuk mund të flas asgjë për këtë kompromisë. As në Kosovë nuk kemi diskutuar për cështjë kompromisi”.

Pacolli ishte në Washington për të marrë pjesë në Ministerialin e Departamentit të Shtetit mbi Lirinë Fetare.