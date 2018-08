Pacolli flet për faturat: Në hotele fjeta me paratë e mia

Në një postim të tij Ministri i Punëve të Jashtme Behgjet Pacolli ka kontestuar faturat e shpenzimeve në emër të tij të bëra nga buxheti i Kosovës.

“Po lexoj prapë për disa “shpenzime” që gjoja unë paskam bêrë gjatë mandatit të kaluar qeverisës (2011-2014). E vërteta është se unë gjatë asaj periudhe nuk i kam kushtuar asnjë cent shtetit të Kosovës. Është e vërtetë që unë kam fjetur në hotele të shtrenjëta por ato i kam paguar me paratë e mija” ka shkruar Pacolli. Ai ka shtuar se ka qindar fatura që i ka paguar me paratë e tij.

“Janë shumë qindra mija euro faktuara që janë paguar nga llogaritë e mija private në funksion të angazhimit tim për Republikën e Kosovës në cilësinë e zëvendëskryeministrit, në atë periudhë, duke mos kalkuluar shpenzimet e larta të mjetit tim të transportit. Madje, nga llogaritë e mija kam paguar në shumë raste edhe për delegacionet por edhë për njerëzit që kanë lobuar për interes të shtetit të Kosovës. Javën e ardhshme do të qartësohet qdo gjë edhe pse zonjen Jeta Xharra e kam ftuar të shkoj në Kryeministri për ti mar të dhënat e çdo pagese ( nese ka ndonjë)që shteti ka bërë për mua dhe të distancohet nga dokumentacionet e manipuluara. Kjo do të ishte e drejtë dhe gazetarishtë korrekte” ka shkruar Pacolli.

Kallxo.com raportoj se Zëvendës Kryeministri, Behgjet Pacolli, kishte paguar pagur për dy ditë qëndrim në një hotel në Francë plotë 1 mijë e 274 euro me para të shtetit.

Ai kishte qëndruar në Paris të Francës me 28 tetor deri më 30 tetor 2011.

Fatura e hotelit për këto dy ditë qëndrimi në Paris, i kishte kushtuar shtetit 1 mijë e 274 apo 637 euro për një ditë/natë në hotelin “Raphael” në kryeqyetin francez.

Para Parisit ai kishte qëndruar edhe në kryeqytetin e Austrisë, në Vjenë. Aty Pacolli kishte qëndruar për 3 ditë, nga 23 tetori deri më 26 tetor dhe kishte paguar 530 euro apo 176 euro për një ditë/natë në hotel “Hilton”.

Kallxo.com ka tentuar të marrë një përgjigje nga kabineti i Pacollit për këtë udhëtim por megjithë pranimin e pyetjeve, këshilltari i tij Jetlir Zyberaj nuk ka kthyer përgjigje.

Në një letër të gjatë, gjatë ditës së djeshme, Pacolli kishte shkruar se gjatë periudhës kur janë kryer shpenzimet në dosjen SaHanShefi ai nuk kishte shpenzuar para të shtetit.

“Unë nuk kam marrë as rrogë; as mëditje dhe shpenzimet e hoteleve dhe shumicën e madhe të biletave të udhetimeve zyrtare i kam paguar poashtu nga xhepi; nuk kam pasur makinë zyrtare dhe nuk kam konsumuar as një liter benzinë, për tërë kohēn sa isha në qeveri” ka shkruar Pacolli. Kallxo.com ka publikuar një varg faturash të shpenzimeve të kryera nga zyrtarë qeveritarë gjatë vitit 2010-2012.

Kallxo.com ka nisur publikimin e faturave të shpenzimeve të Presidentit Hashim Thaçi në kohën kur ai ishte kryeministër i vendit.

Në dosjen prej qindra faturash të siguruar pasi BIRN ka paditur Zyrën e Kryeministrit në gjykatë, do publikohen fatura të shpenzimeve për 20 muaj qeverisje të Hashim Thaçit përfshirë këtu shpenzimet e 5 zëvendëskryeministrave tjerë të asaj kohe: Bujar Bukoshi, Edita Tahiri, Hajredin Kuçi dhe Behgjet Pacolli.

Pjesë e faturave janë edhe shpenzimet e kryera nga këshilltarë e shefa të kabineteve e deri te bodigardët e qeveritarëve të lartë.