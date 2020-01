Ozil financoi operacionin e një mijë fëmijëve dhe ushqeu 100 mijë persona të pastrehuar brenda vitit 2019

Mesut Ozil është nga ata lojtarë që punën e bamirësisë nuk dëshirojnë ta bëjnë publike në media, pasi e bëjnë për veten e tyre.



Mesfushori gjerman në vitin 2019 raportohet se është angazhuar shumë në bamirësi dhe e gjitha kjo vije nga kultura familjare.



Në një letër që është publikuar në mediat angleze, nëna e turkuo-gjermanit thuhet se e ka këshilluar në vazhdimësi Ozili që të bëjë më shumë për personat në nevojë.







Mesfushori ka vuajtur jo pak, për të arritur në ato nivele, teksa rruga e tij ka qenë tepër e vështirë, sidomos për prindërit, të cilët kanë punuar shumë, madje edhe dy punë, për t’i krijuar mundësinë djalit që të ushtrojë talentin e tij.



Pavarësisht se tashmë familja e Ozilit është shumë lart nga ana ekonomike, nëna e tij Guzilar, i ka lënë një letër porosi tepër të vyer futbollistit, të cilën Ozil e ka varur në një prej mureve të shtëpisë



Ajo i kishte lënë atij një letër kur thuhej: “Mesut, mos harro bir se ti je thjesht një kalimtar në këtë botë, ashtu si gjithkush. Zoti të ka dhuruar talent, por jo vetëm për veten tende. Nëse nuk e ndan pasurinë e fituar me njerëzit që kanë nevojë për të, atëherë nuk je biri im”.



Ylli gjerman dhe Amine Gulse u martuan në këtë verë, por që në vend të dasmës së tyre dhe parave të majme që do të shpenzoheshin, ata vendosën për të paguar trajtimin e sëmundjeve të 1.000 fëmijëve në nevojë.







Këtë njoftim Ozil e ka bërë me anë të një postimi në profilin e tij privat në Instagram.



“Shumë tifozë, të afërm dhe miq të mi më kanë pyetur për dëshirat tona për dasmën e së nesërmes. Si një futbollist profesionist jam në një pozitë fatlume dhe të privilegjuar”.







“Megjithatë, ftoj të gjithë ata që janë të gatshëm dhe në gjendje të ndihmojnë për të mbështetur një projekt shumë të veçantë që ne do të ndërmarrim me BigShoe”.



“Amine dhe unë do të paguajmë shpenzimet për operacionet e 1000 fëmijëve në nevojë. Do të isha i lumtur nëse përveç kësaj, do të bëhet edhe shumë më tepër trajtime në të gjithë botën”, ka shkruar Ozil.







BigShoe punon me mjekë gjermanë dhe zviceranë për të siguruar operacione për ndryshimin e jetës për fëmijët në mbarë botën.



Ozil ka punuar tashmë me ta për të siguruar operacione në Brazil dhe Rusi në dy Kupat e Botës më të fundit.