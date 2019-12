Osmani në Berlin: Takohet me emisarin e Trumpit për dialogun

Nënkryetarja e LDK-së, Vjosa Osmani, është takuar sot në Gjermani me ambasadorin e SHBA’së dhe Përfaqësuesin Special Presidencial për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell.

Lajmin për një takim të tillë e ka dhënë vetë Osmani përmes në njoftimi në profilin e saj zyrtar në Twtitter.

“Faleminderit shumë ambasador Richard Grenell për një takim shumë të mirë në Ambasadën e SHBA’së në Berlin sot. Duke shikuar përpara drejt fuqizimit të bashkëpunimit tonë të mëtejshëm”, ka shkruar Osmani.

Thank you Ambassador @RichardGrenell for a great discussion at the U.S. Embassy in Berlin today. Looking forward to further strengthing our cooperation.

