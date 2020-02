Osmani: Jemi në fazën finale të përpjekjeve për marrëveshje, shpresoj të përmbyllet sot

Nënkryetarja e LDK-së, Vjosa Osmani tha se janë në fazën finale të përpjekjeve për arritjen e marrëveshjes me VV-në.



Në oborrin e selisë së partisë, Osmani u tha gazetarëve se janë duke vazhduar konsultimet për marrëveshjen dhe përgatitjet për seancën e së hënës.



Nënkryetarja e LDK-së shpreson që gjatë së shtunës të përmbyllet marrëveshja për bashkëqeverisje ndërmjet dy partive.



Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka mbledhur anëtarë të partisë në selinë qendrore.



Një ditë më parë në medie u raportuar se gjatë vikendit do të ketë marrëveshje nga këto dy parti politike.



“Kemi takim konsultativ pikërisht për seancën e së hënës dhe për marrëveshjen me Vetëvendosjen”, ka thënë Osmani.