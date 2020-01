Nënpresidenti i Turqisë, Fuat Oktay, ka deklaruar se Turqia do të prodhojë avionë luftarak me dhe pa pilot, edhe atë me karakteristika si ose përtej atyre të F-35, raporton Anadolu Agency (AA).

Në panelin editorial të AA-së në Ankara, Oktay foli edhe rreth marrëveshjes së Turqisë me Libinë, duke theksuar, “Me marrëveshjen me Libinë prishëm komplotin që dëshironte ta izolojë Turqinë në territorin tokësor”.