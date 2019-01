OKB do të shqyrtojë “hapat e qeverive” në rastin Khashoggi

Një zyrtare e OKB-së për ekzekutimet jashtëgjyqësore do të vlerësojë “hapat e ndërmarrë nga qeveritë” për zbardhjen vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi dhe nisjen e një hetimi ndërkombëtar, njoftoi OKB, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë, Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut e Komisionerit të Lartë tha se Agnes Callamard, raportuese speciale e OKB-së për ekzekutime jashtëgjyqësore, përmbledhëse ose arbitrare, do të drejtojë një hetim ndërkombëtar për vrasjen e Jamal Khashoggit në muajin tetor në Stamboll, duke filluar me një vizitë në Turqi nga 28 janari deri më 3 shkurt.

Callamard do të “vlerësojë hapat e ndërmarrë nga qeveritë për adresimin dhe reagimin ndaj vrasjes, si dhe natyrën dhe shtrirjen e përgjegjësive të shteteve dhe individëve për vrasjen”, thuhet në deklaratë.

“Hetimi gjithashtu do të synojë të identifikojë mënyrat me anë të të cilave shtetet mund të forcojnë përmbushjen e angazhimeve të tyre ndërkombëtare për të mbrojtur të drejtën për jetën, për të parandaluar shkeljet dhe për të siguruar llogaridhënien”, citohet të ketë thënë Callamard në deklaratë.

Ky hetim u krijua me kërkesë të Callamard, shtoi deklarata.

Hetimi do të “rishikojë dhe vlerësojë, nga perspektiva e të drejtave të njeriut, rrethanat që lidhen me vrasjen e Khashoggit”, tha OKB, duke shtuar: “Callamard do të shoqërohet nga Baronesha Helena Kennedy dhe profesor Duarte Nuno Vieira nga Universiteti Coimbra (Portugali)”.

Të enjten, ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu përsëriti se Turqia po zhvillon një proces transparent mbi rastin dhe se është e rëndësishme të ekspozohen fajtorët e vrasjes.

Duke cituar thirrjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan për një hetim ndërkombëtar të çështjes, Cavusoglu tha se Callamard do të vizitojë Turqinë në fund të janarit.

Khashoggi, kontribues në gazetën The Washington Post, u vra në Konsullatën Saudite në Stamboll më 2 tetor.

Pas shpjegimeve të ndryshme kontradiktore, Rijadi pranoi se ai u vra brenda ndërtesës së konsullatës, duke thënë se vrasja ishte një operacion jashtë kompetencave dhe dijenisë së qendrës.

Turqia ka kërkuar ekstradimin e shtetasve sauditë të përfshirë në vrasje, si dhe një llogaridhënie më të plotë nga ana e Rijadit.