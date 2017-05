OKB i bën thirrje SHBA-ve që të mos e shkurtojë buxhetin për fëmijët e rrezikuar

Drejtori Ekzekutiv i Programit për Ushqimin pranë OKB-së, (WFP), David Beasley, i ka bërë thirrje SHBA-ve në lidhje me shkurtimin e buxhetit për Shoqërinë Civile, duke thënë: “Nëse nuk marrim atë që na takon atëherë 600 mijë fëmijë mund të jenë të rrezikuar me vedkje”, raporton Anadolu Agency (AA).

Drejtori ekzekutiv i WFP, Beasley, ka thënë se kanë mundur të marrin vetëm 2 nga 9 miliardë dollarë që ju nevojiten. Duke vënë në dukje nevojën veçanërisht në Sudanin Jugor për shkak të thatësirave ai ka thënë: “Rreth 20 milionë njerëz në kufi të Sudanit të Jugut nuk e dinë se nga do tju vijë kafshata e radhës.”

“Nëse nuk arrijmë të marrim ndihmën që duhet, do të mund të marrim disa vendime shumë të rëndësishme. Me të vërtetë do të vendosim se kush duhet të vdesë dhe kush duhet të jetojë. Ky është një vendim që është i vështirë të merret nga çdokush nga ne”, ka thënë ai.

Beasley bëri me dije se SHBA-të kanë edhe përgjegjësi etike dhe se ndihma që ajo jep është në të njëjtën kohë edhe në të mirën e tyre. Ai ka theksuar se ndihma e dhënë nga programi i tyre ndihmon luftën kundër terrorizmit dhe ndalimin e emigracionit.