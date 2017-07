Nuk do ta besoni se cfarë pasurie ka Katari jashtë vendit

Eshte nje prej shteteve me te vogla por me te pasura ne bote. Sado qe fqinjet po e vazhdojne bojkotin ndaj vendit te vogel, investimet qe Katari ka bere ne Europe, SHBA dhe Azi jane marramendese.

Miliarda dollare nga fonde investimesh jane derdhur per te fuqizuar vendin lider te naftes dhe gazit.

Dhe nga ato investime, jane shumefishuar perfitimet e vendit i cili eshte me i pasuri per koke banori. 2.2 milion banoret e Katarit, me gjase nuk jane te vetedijshem per shifrat e meposhtme. Shikojeni videon ME TITRIM SHQIP dhe shperndajeni. /MESAZHI/