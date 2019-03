Nuk ndalen gjobat për Google, tani BE-ja e dënon me 1.5 miliardë euro

Google është gjobitur me 1.68 miliardë dollarë (1.49 miliardë euro) për parandalimin e kompanive që përdorin produktin e saj AdSense që të shfaqin reklama kërkimi nga konkurrentët e saj

Komisionerja i BE-së i konkurrencës, Margrethe Vestager, njoftoi rezultatet e hetimit të gjatë në një konferencë shtypi në Bruksel të mërkurën.

“Vendimi i sotëm ka të bëjë me mënyrën se si Google abuzonte me dominimin e vet për të ndaluar faqet e internetit duke përdorur ndërmjetësues të ndryshëm nga platforma AdSense”, tha Vestager.

Komisioni gjeti se Google dhe kompania e saj mëmë, Alphabet, shkelin rregullat e mirëbesimit të BE duke imponuar klauzola kufizuese në kontratat me faqet e internetit që përdorën AdSense, duke parandaluar rivalët e Google që të vendosin reklamat e tyre në këto vende.

Google ‘i pengoi rivalët e tij që të kenë një shans për të konkurruar në treg në bazë të meritave të tyre’, tha Vestager.

‘Reklamuesit dhe pronarët e faqeve kishin më pak zgjedhje dhe mund të përballeshin me çmime më të larta që do t’u kalonin konsumatorëve’.

Vestager vitin e kaluar e goditi kompaninë me një rekord prej 5 miliardë dollarësh (3.8bn £ 4.3bn) pas një hetimi në sistemin operativ Android.

Në 2017, ajo goditi Google me një gjobë prej 2.84 miliardë dollarë (£ 2.1bn / € 2.42bn) në një rast që përfshin rezultatet e kërkimit të blerjeve online.

Pak pasi u njoftua gjoba, Google tha se ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë një numër ndryshimesh për të adresuar shqetësimet e rregullatorëve të BE-së.

“Gjithmonë kemi rënë dakord që tregjet e “shëndetshme” janë në interesin e të gjithëve”, tha Kent Walker, zëvendëspresident i lartë i çështjeve globale, në një deklaratë.

“Ne kemi bërë tashmë një gamë të gjerë ndryshimesh në produktet tona për të adresuar shqetësimet e Komisionit.

“Gjatë muajve të ardhshëm do të bëjmë përditësime të mëtejshme për t’u dhënë më shumë shikueshmëri rivalëve në Evropë”, vazhdoi ai.

Ai nuk komentoi në mënyrë specifike mbi gjobën e Komisionit Evropian prej 1.7 miliardë dollarësh të dorëzuar sot.

Komisioni Europian hapi rastin më të fundit kundër Google në 2016, duke akuzuar motorin e kërkimit për parandalimin e përdorimit të produkteve të tij nga AdSense nga reklamat e kërkimit nga konkurrentët e Google.

Në përgjigje të hetimit, Google ndryshoi kushtet në kontratat e tij të AdSense me palët e treta të mëdha, duke u dhënë atyre më shumë liri veprimi për të shfaqur reklama konkurruese të kërkimit.

Rasti AdSense nuk mund të jetë fundi i problemeve të Antitrustit të BE me BE.

Zbatuesit e antitrustit të BE kanë kërkuar rivalët e Google nëse ai padrejtësisht hedh poshtë konkurrentët e kërkimit lokal, sipas një pyetësori të parë nga Reuters, një masë që mund të çojë në një rast të katërt.

Shërbimet e hartave online dhe të tjerat gjithashtu mund të jenë së shpejti në qendër të vëmendjes. (Mesazhi)