Nuk është anglishtja, kjo është gjuha që do të dominoj

Gjuha kineze dhe anglishtja janë dy gjuhët më të folura në botë tani për tani. Por në të ardhmen një gjuhë tjetër do të dominojë mbi këto dy gjuhë.

Bëhet fjalë për gjuhën franceze, e cila tani numëron 284 milion folës në botë.

Në vitin 2050 sipas disa studimeve, frëngjishtja do të zërë vendin e parë si gjuha me e folur në botë.

Kurse Kina dhe dhe shumë vende të tjera që flasin anglisht, do të përballen me një tkurrje të popullsisë, që do të ulë numrin e anglisht folësve në gjithë botën.

Kujtojmë se frëngjishtja është gjuhë e zyrtare në disa vende të botës si Maroku, Tunizia, Algjeria, si dhe gati 30 vende të tjera.