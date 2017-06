Një i pastrehë ofendon një mysliman, por ky i përgjigjet në mënyrën më tipike -FOTO

Aminur Chowdhury nga Bradfordi i Anglisë u ofendua verbalisht nga një burrë i pastrehë, por në vend se të merrej me fyerjet, Aminur vendosi të hyjë në bisedë me të dhe e ftoi për një pije.

Aminur, mysliman me prejardhje nga Pakistani, thotë: “Fillimisht e ktheva fytyrën në anën tjetër, por më pas e sfidova veten dhe ndalova tv bisedoja me të për rreth 15 minuta”.

Aminur poashtu ka te ardhura te mira, pasi punon si drejtor menaxhues ne nje kompani lokale.

Pas bisedës me të pastrehin e quajtur Ben, Aminur i tha atij se mund ta ndihmonte të gjejë një punë dhe palët shkëmbyen kontaktet. Fillimisht, Ben mendoi se ai po mundohej të tregohej i sjellshëm për ofertën e punës, por në të vërtetë ai mori një telefonatë për intervistë pune të nesërmen:

“Ditën tjetër ai më bëri një telefonatë dhe më tha:” A mund të vij të të marr Ben, kam një intervistë pune për ty “. Po atë ditë, ai erdhi për të më marrë, më çoi në vendin e Canal Road dhe pastaj brenda dhjetë minutash unë u bëra me punë. ”

Aminur nuk u me kaq, ai gjithashtu e ndihmoi atë të gjejë një apartament me qira në Bradford.

Ben, i cili tani i vjen keq për veprimet e tij thotë:

“Nuk kishte asnjë justifikim për mua që i kam përdorur ato fjalë. Aferim atij që më ka falur mua, e mua më vjen keq.”

“E kam mësuar mësimin tim. Ajo që thashë ishte krejtësisht jashtë karakterit tim, pasi unë nuk jam racist “.

Aminur shpjegon se çfarë e nxiti atë t’i përgjigjet në mënyrën e tij:

“Unë isha në shënjestër për abuzimin racist, por një mënyrë e shkëlqyer për të kapërcyer racizmin është të tregoj njëfarë tolerance … unë e kuptoj se nuk mund ta vë botën në binarë, por mund të përpiqem të edukoj njerëzit rreth meje”.

“Kjo është një mënyrë e mrekullueshme për t’i mësuar njerëzit aziatikë nëpër Bradford se si duhet t’i përgjigjen racizmit. Sa më shumë dashuri që tregoni, aq më shumë të tjerët do të jenë të kënaqur me ju “.

Disa nga trazirat më të rënda racore të rënda u zhvilluan në Bradford në vitin 2001 midis komuniteteve aziatike dhe shumicës së bardhë të qytetit, gjë që rezultoi në lëndimin e 300 policëve dhe 297 arrestime.

Të dy burrat tani shpresojnë se kjo histori pozitive ndihmon në përmirësimin e marrëdhënieve ndërracore dhe ndërfetare.

Kjo histori është me të vërtetë një mësim i madh për të gjithë ne dhe thekson mënyrën më të mirë për të fituar zemrat e njerëzve – me karakter të mirë. Profeti Muhammed (paqja qoftë mbi të) gjithashtu fitoi njerëzit me karakterin e tij të mirë dhe shumë njerëz hynë në përqafimin e Islamit për shkak të kësaj sjelljeje. /MESAZHI/