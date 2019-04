Një infermiere kujdeset për 20 foshnje në Klinikën e Neonatologjisë

Për shkak të mungesës së stafit mjekësor në Klinikën e Neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) një infermiere duhet të kujdeset për 20 foshnje.

Edhe pse mijëra foshnje trajtohen në vit në këtë klinikë, numri i personelit mjekësor që ofron shërbime vazhdon të jetë i vogël.Drejtori i Klinikës së Neonatologjisë në QKUK, Xhevdet Gojnovci, ka thënë për “Zërin” se në të gjitha repartet e Klinikës ka nevojë për staf të mesëm.

Sipas tij, në këtë klinikë një infermiere duhet të kujdeset për 20 fëmijë.

“Në Klinikën e Neonatologjisë trajtohen patologji të ndryshme. Patologjitë që i trajtojmë më së shpeshti janë asfiksionet, foshnjat premature, infeksionet, si dhe anomalitë e ndryshme te foshnjat. Megjithatë, ne në të gjitha repartet e Klinikës së Neonatologjisë kemi mungesë të stafit të mesëm. Vetëm me foshnje të shëndosha duhet të merret një infermiere me 10 foshnje, ndërsa në Klinikën e Neonatologjisë mund të merret me 20 foshnje”, ka thënë ai.