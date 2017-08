Një buzëqeshje nuk ju varfëron – Mesazh nga nëna e djalit me aftësi të vecanta (VIDEO)

“Askush pervec atyre qe e kane provuar nuk mund ta besoj zemren e nje prindi qe ka femijen e semure”, shkruan ne nje leter te gjate dhe emocionuese nena e nje femije me Sindromen Down.

“Kur na shihni, ju lutem mos e ndryshoni rrugen dhe mos beni shprehje te irritimit ne fytyre, sepse ajo nuk ka ndihmon fare”, por perkundrazi, thote nena, “nje buzeqeshja nuk ju varferon”.

Videoja eshte bere virale, pasi letra u eshte dhene kalimtareve ne nje sheh ne Stamboll, ku te pranishem ishin edhe femije me nevoja te vecanta. Videoja me perkthim gjendet me poshte. /MESAZHI/