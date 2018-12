Nissan zbulon versionin e prodhimit të GT-R50 një milion euro

Një version i veçantë i Godzilës, i cili u krijua në bashkëpunim me firmën Italdesign me rastin e 50-vjetorit të Nissan GT-R, do të bëhet në vetëm 50 kopje.

Nissan dhe Italdesign njoftuan edicionin e posaçëm të GT-R këtë vit, dhe prototipi i kësaj makine u prezantua në Festivalin Goodwood të Speed në Angli.

Prodhuesi japonez ka lëshuar tani fotot e para të këtij modeli ekskluziv. Ndryshe nga standardi Nissan GT-R, çmimi i të cilit është rreth 180,000 euro, GT-R50 nga Italdesign do të kushtojë 990,000 euro në Evropë, duke përjashtuar taksat që ndryshojnë nga vendi në vend dhe opsionet shtesë, transmeton KosovaPress.

Nissan tashmë ka filluar të marrë porosi për GT-R50 dhe dërgesat e para priten në 2019 dhe do të vazhdojnë në vitin 2020. Përndryshe, si bazë për këtë edicion special të kultit Nissan GT-R, ai shërbeu si versioni Nismo. Makina u mundësua nga një motor i përmirësuar me 3.8 litra bi-turbo V6 me 710 kuaj fuqi.

Për të “ndrequr” fuqinë totale, një shpejtësi me gjashtë shpejtësi, si dhe një frenim Brembo, janë modifikuar, ndërsa montimi ideal sigurohet nga pneumatikët Michelin Pilot Super Sport.

Nissan GT-R50 nga Italdesign është 54 mm më i ulët se versioni standard, kështu që pesha e automjetit është ulur. Pjesa e pasme është një spoiler i madh i rregullueshëm, dhe makina është montuar në rrota speciale 21 inç. Brendësia është e dominuar nga lëkura e zezë, Alcantara dhe materialet e fibrave të karboni