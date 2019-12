Nissan i ri me një karakteristikë të veçantë, do ketë tri palë ulëse

Brezi i ardhshëm i kompanisë japoneze Nissan Note arrin në treg për gjysmë viti.

Modeli aktual Note ka dalë në treg për shtatë vjet, por ka pësuar një “ridizajnim” tre vjet më parë.

Vitin e kaluar, ishte modeli më i shitur i Nissan në tregun japonez, transmeton lajmi.net.

Ky sukses i ka sjellë atij një brez të ri, i cili do të jetë dukshëm i ndryshëm. Dallimi kryesor është se do të ketë distancë më të madhe ndërmjet boshteve dhe tri palë ulëse.

Gjithashtu, Nissan do të vendosë edhe një derë të pasme të krizës në Note, dhe motori elektrik do të zgjerohet me një njësi hibride të bazuar 1.2 litra benzinë.

Note do të marrë gjithashtu një optikë të re LED në formë të shkronjës V, e cila do të shtrihet pothuajse deri në xhamin e përparmë, me një maskë më të madhe përpara. Për më shumë detaje do të dihet në fillim të vitit 2020.