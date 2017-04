Nisma pritet të takohet me AAK-në dhe VV, koordinohen për mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë

Nisma për Kosovën gjatë ditës pritet të mbajë takime me shefat e grupeve parlamentare të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje, për t’i harmonizuar qëndrimet dhe veprimet e mëtutjeshme lidhur me mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë.

Deputeti i Nismës, Enver Hoti në një prononcim për Telegrafin tha se janë në konsultim me opozitën dhe besojnë se iniciativa e tyre do të jetë e suksesshme.

“Jemi në konsultim të ngushtë me opozitën dhe sot do të kemi takime me shefat e grupeve parlamentar të AAK-së dhe LVV-së. Do të harmonizojmë qëndrimet dhe veprimet e mëtutjeshme”, ka thënë Hoti.

Ai tha se sot do të bisedojnë edhe me deputetët tjerë për t’i bindur në dhënien e nënshkrimit të tyre.

“Jam plotësisht optimist që do t’i mbledhim këto nënshkrime për inicimin e mocionit të mosbesimit pasi shumë deputetë mendojnë që vendi duhet të shkoj në zgjedhje të parakohshme”, deklaroi Hoti për Telegrafin.